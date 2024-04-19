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07:58 19.04.2024

Після масованої атаки по Дніпропетровській області дві людини загинули, поранено 15 мирних жителів, є руйнування, пожежа

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Після масованої атаки по Дніпропетровській області дві людини загинули, поранено 15 мирних жителів, є руйнування, пожежа
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Унаслідок російської масованої ракетної атаки в області щонайменше двоє людей загинули, постраждало 15 жителів, є руйнування в житлових будинках, промислових підприємствах та об'єктах інфраструктури, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Павлограді пошкоджено одне з підприємств. У Синельниковому є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти. Один - важкий. Частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 - пошкоджено. У Дніпрі, крім житлового будинку, пошкоджено два інфраструктурні об'єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, 2 загиблих і 15 поранених. Інформацію уточнюємо", - написав Лисак у телеграмі в п'ятницю вранці.

Він зазначив, що частину ворожих цілей збили сили ППО.

"Зокрема, лише за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще 2 - вночі. Деталі з цього приводу - пізніше. Більше інформації - пізніше", - написав голова обладміністрації.

Також Лисак повідомив, що артилерійського обстрілу зазнав Нікопольський район.

"Увечері агресор з артилерії обстріляв сам Нікополь. Вночі - Марганецьку громаду. Пошкоджено два приватні будинки", - поінформував він.

 

 

 

Теги: #дніпро #постраждалі #обстріл

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