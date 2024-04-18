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13:36 18.04.2024

Боррель: Ми повинні дістати Patriot з ангарів, де вони стоять "про всяк випадок", і передати їх Україні

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Боррель: Ми повинні дістати Patriot з ангарів, де вони стоять "про всяк випадок", і передати їх Україні

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель переконаний у необхідності для країн-членів ЄС дістати системи Patriot із казарм і передати їх Україні. Рішення мають бути ухвалені найближчими днями.

Про це глава європейської дипломатії сказав журналістам у четвер на о. Капрі (Італія) в рамках зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки.

Відповідаючи на запитання, чи очікує він, що США поставлять системи Patriots Україні, Боррель сказав: "Вони є, але не тільки у США. Ми не можемо покладатися лише на Сполучені Штати. Ми повинні взяти на себе відповідальність і припинити говорити: "О, так, Сполучені Штати зроблять [це]". Ми повинні зробити [це]. Ми маємо Patriots, маємо системи протиракетної оборони. Ми повинні взяти їх із наших ангарів, де вони стоять "про всяк випадок", і відправити в Україну, де вирує війна. Я впевнений, що ми це зробимо, але це потрібно зробити швидко".

Високий представник ЄС переконаний, що Японія, Канада, США плюс Європа "мають ухвалювати швидші рішення, щоб більше підтримувати Україну". "Ми не можемо дозволити собі перемогу Путіна в Україні. Українці воюють, але їм потрібна зброя. Їм потрібна зброя, і ми повинні надати її набагато швидше", - зазначив він.

За словами Борреля, саме з таким закликом він звернувся до міністрів оборони ЄС. "Найближчими днями мають бути ухвалені конкретні рішення щодо відправлення в Україну додаткових засобів ППО. Інакше електроенергетична система України буде зруйнована. І жодна країна не може воювати, не маючи електрики - вдома, на заводах, на лінії фронту, скрізь", - наголосив високий представник ЄС.

Теги: #patriot #боррель

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