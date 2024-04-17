Єрмак переконаний, що у списку Time мають бути герої, які загинули за Україну і свободу

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, який, за версією журналу Time, увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2024 року, прокоментував цю подію.

"Дякую Time. Але я переконаний, що у списку Time мають бути такі люди, як Дмитро Коцюбайло, Павло Петриченко, Олексій Чубашев, Андрій Пільщиков "Джус", Владислава Черних "Аїда" та інші наші герої. Кожен, хто загинув за Україну і свободу. Кожен із них віддав життя за те, щоб наш героїчний народ міг продовжувати свою боротьбу за незалежність", - написав Єрмак у своєму Телеграм-каналі в середу ввечері.

Він зазначив, що "ця боротьба - це битва за демократію, за цінності вільного справедливого світу".

"Ця боротьба змінила світ, вплинула на нього більше, ніж ми самі навіть можемо собі зараз уявити. Тому Сили оборони і народ України мають бути в Time. Я ж можу тільки пишатися, що є частиною цього народу", - наголосив глава Офісу президента.

Єрмак також додав: "Вважаю, нагорода Time є оцінкою роботи всієї команди президента Зеленського, працювати в якій для мене - велика честь. Ми обов'язково переможемо в цій війні добра проти зла".

Як повідомлялося, глава Офісу президента України Андрій Єрмак увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2024 року за версією журналу Time. Він став одним із впливових людей у категорії "Лідери". Крім нього у списку, крім інших, - Юлія Навальна, іранська активістка Наргес Мухаммаді, прем'єр-міністри Польщі та Італії Дональд Туск і Джорджа Мелоні, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом та інші.