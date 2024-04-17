Події

07:38 17.04.2024

ЗС України утримують оборону, відбивають ворожі атаки на шести напрямках

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ЗС України утримують оборону, відбивають ворожі атаки на шести напрямках
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

ЗСУ утримують оборону, відбиваючи ворожі атаки російських окупантів на шести напрямках, повідомляє Генеральний штаб станом на 7:00 середи.

Так, на лиманському напрямку ворог 9 разів атакував позиції українських захисників неподалік Тернів, Торського, Григорівки на Донеччині та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На бахмутському напрямку українські захисники відбили 19 атак поблизу населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка на Донеччині, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення.

На авдіївському напрямку українські захисники відбили 11 атак біля населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції українських захисників поблизу Старомайорського на Донеччині, Роботиного та на північний захід від Вербового Запорізької області.

На херсонському напрямку минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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