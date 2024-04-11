Події

19:13 11.04.2024

Рятувальники ліквідували пожежу на атакованому РФ енергетичному об'єкті в Київській області

1 хв читати
Рятувальники ліквідували пожежу на атакованому РФ енергетичному об'єкті в Київській області

Рятувальники ліквідували пожежу на атакованому РФ об'єкті в Київській області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"На одному з об'єктів Київської області ліквідовано пожежу, що виникла внаслідок ворожої атаки", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в четвер увечері.

Як повідомляється, для гасіння пожежі "залучалися 192 рятувальники і 63 одиниці техніки ДСНС".

Раніше повідомлялося з посиланням на обласну військову адміністрацію, що російські війська в ніч на 11 квітня атакували один із енергетичних об'єктів Київської області. Пізніше голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що в результаті масованої ракетної атаки минулої ночі, війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС Київської області.

 

 

 

Теги: #атака #последствия #киевская

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:27 11.04.2024
Ударами РФ повністю зруйновано Трипільську ТЕС - голова наглядової ради "Центренерго"

Ударами РФ повністю зруйновано Трипільську ТЕС - голова наглядової ради "Центренерго"

10:08 11.04.2024
Атаковані два ПСГ продовжують працювати - "Нафтогаз"

Атаковані два ПСГ продовжують працювати - "Нафтогаз"

09:50 11.04.2024
Крім енергооб'єктів росіяни атакували об'єкт газової інфраструктури - Міненерго

Крім енергооб'єктів росіяни атакували об'єкт газової інфраструктури - Міненерго

08:46 11.04.2024
Два об'єкти енергетичної інфраструктури росіяни атакували ракетами у Львівській області

Два об'єкти енергетичної інфраструктури росіяни атакували ракетами у Львівській області

08:38 11.04.2024
ППО збила три ворожі БПЛА у Дніпропетровській області

ППО збила три ворожі БПЛА у Дніпропетровській області

08:17 11.04.2024
Унаслідок ворожої атаки БПЛА сталася пожежа на енергооб'єкті в Одеській області

Унаслідок ворожої атаки БПЛА сталася пожежа на енергооб'єкті в Одеській області

19:45 10.04.2024
Ворог завдав ракетного удару по Одеському району, загинули 4 людини, зокрема дитина, 7 осіб поранено

Ворог завдав ракетного удару по Одеському району, загинули 4 людини, зокрема дитина, 7 осіб поранено

12:41 10.04.2024
РФ повторно вдарила по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини, масштаби ушкоджень уточнюють - Сили оборони півдня

РФ повторно вдарила по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини, масштаби ушкоджень уточнюють - Сили оборони півдня

21:24 09.04.2024
Унаслідок обстрілу міста Семенівка на Чернігівщині загинула жінка

Унаслідок обстрілу міста Семенівка на Чернігівщині загинула жінка

22:07 07.04.2024
У Качкарівці внаслідок російського удару є поранений - Херсонська ОВА

У Качкарівці внаслідок російського удару є поранений - Херсонська ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запропонував новообраному президенту Угорщини розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою

В Одеській області 12 квітня оголошено днем жалоби за загиблими - голова ОВА

Польща може передати Україні зенітні ракети радянського виробництва - Дуда

Якщо не буде допомоги від партнерів, ми втрачатимемо наших людей - Зеленський

Армія РФ минулої ночі випустила 20 ракет типу Х-101 і Х-555, 16 із них збито - речник ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

Кулеба привітав новопризначеного главу болгарського МЗС

Україна і Болгарія 15 квітня проведуть у Софії Другу Чорноморську безпекову конференцію

Українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу ворога

Ворог завдав 53 ракетних і 84 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

Протягом доби ЗСУ відбили 15 ворожих атак на бахмутському напрямку

"Нова пошта", "Meest Експрес" у 2023 р. збільшили доходи від поштових і кур'єрських послуг, "Укрпошта" скоротила показник - НКЕК

У Харківській області поранено три людини внаслідок ворожих обстрілів

Київрада перейменувала Олександрівську клінічну лікарню на Свято-Михайлівську

Зеленський запропонував новообраному президенту Угорщини розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою

Депутата однієї з райрад Одеської області підозрюють у підбурюванні до надання хабаря в сумі $450 тис.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА