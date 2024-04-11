Рятувальники ліквідували пожежу на атакованому РФ енергетичному об'єкті в Київській області

Рятувальники ліквідували пожежу на атакованому РФ об'єкті в Київській області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"На одному з об'єктів Київської області ліквідовано пожежу, що виникла внаслідок ворожої атаки", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в четвер увечері.

Як повідомляється, для гасіння пожежі "залучалися 192 рятувальники і 63 одиниці техніки ДСНС".

Раніше повідомлялося з посиланням на обласну військову адміністрацію, що російські війська в ніч на 11 квітня атакували один із енергетичних об'єктів Київської області. Пізніше голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що в результаті масованої ракетної атаки минулої ночі, війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС Київської області.