Окупанти вранці та вночі атакували Одеську область, відомо про двох постраждалих

Російські окупанти вночі та вранці атакували область "шахедами", вранці завдали ракетного удару по Одесі, є влучання по енергетичній інфраструктурі, відомо про двох постраждалих, повідомляє Одеська обласна військова адміністрація.

"Вночі та на світанку ворог тероризував Одеську область дронами та ракетами. Спочатку росіяни запустили ударні безпілотники, під прицілом знову була енергетична інфраструктура. Наші сили ППО знищили 2 "шахеди"", - йдеться в телеграм-каналі в середу вранці.

За інформацією ОВА, близько 5:30, російські терористи атакували Одеську область ракетами, застосували й балістику.

"Росіяни вдарили по об'єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства. Також пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автомобілів", - інформує ОВА.