Мінкульт: Хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа - це неповага до людей, які чесно та якісно роблять свою роботу

Для Міністерства культури та інформаційної політики України завдання із забезпечення сталості сфери культури та медіа є одним із пріоритетних, заявило міністерство в роз'ясненні щодо бронювання працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та медіа, оприлюдненому пресслужбою у вівторок.

"Українська культура сьогодні є важливим інструментом стійкості та опору російській агресії. Кожний заклад культури, кожна людина, яка працює у сфері, є критично важливими й необхідними для забезпечення нашої духовної обороноздатності. Можна скільки завгодно іронізувати на тему критичності закладів культури для функціонування економіки й бронювання артистів, але відстрочка від мобілізації частини персоналу закладів культури й медіа надає змогу сфері зберегти свою бодай мінімальну спроможність виробляти культурний та інформаційний продукт і надавати важливі сьогодні суспільству соціокультурні та інформаційні послуги", - наголошується в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що порядок бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року №76. Цією ж постановою уряду визначено Порядок та критерії віднесення підприємств, установ, організацій до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

За цим порядком підприємства, установи, організації, що відповідають встановленим критеріям, подають до Мінкульту звернення та відповідні підтверджувальні документи, які розглядає спеціальна комісія міністерства.

Після отримання статусу критично важливого заклад надає до міністерства список військовозобов'язаних, яких пропонують до бронювання на період воєнного стану. Кількість таких осіб не може перевищувати 50% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників підприємства.

Після розгляду в міністерстві матеріали щодо бронювання військовозобов'язаних працівників направляють для погодження до Генерального штабу ЗСУ. Остаточне рішення про бронювання щодо кожної окремої особи ухвалює Мінекономіки.

Як повідомляє Мінкульт, бронюванню підлягають працівники всіх закладів, що формують систему культури та медіа, зокрема артисти театрів, філармоній і цирків теж.

"Це дуже незначна кількість людей. Проте перебування цих людей на своїх посадах дає змогу зберегти сферу від занепаду", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, станом на квітень за поданням МКІП статус заброньованих у всій країні отримали лише 1150 працівників сфери культури і трохи більше ніж 700 працівників медіа.

"Обов'язок влади - забезпечити хоча б мінімальну спроможність функціонування кожного закладу культури, який, попри виклики війни, не припинив свою діяльність, а відповідально виконує своє мистецьке мобілізаційне завдання. Можливо, не зовсім правильно називати заклади культури критично важливими для функціонування економіки підприємствами. Правильно було б назвати їх критично важливими для нашого життя, духовної стійкості та опору. Вважаємо, що хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа - це неповага до людей, які чесно та якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їхнього суспільного значення, як і загалом значення культури в країні, що воює", - зауважили в міністерстві.

Окремо наголошується, що під час війни, коли ворог маніпулює громадською думкою в Україні й за кордоном, поширює дезінформацію та відверту брехню, українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації та опорою національної безпеки України. Тому частина працівників цієї сфери теж заброньована.

Комісія Мінкульту ухвалила рішення про визначення критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період в інформаційній сфері підприємств, організацій, установ. З-поміж інших є й такі, як: підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "НБМ" ("5 канал"); КП "Дніпровська міська студія телебачення"; представництво німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle/Дойче Велле (DW) в Україні; представництво "Британська телерадіомовна корпорація (Бі-Бі-Сі)" та інші компанії; а також деякі заклади сфери культури, зокрема цирки.

"Люди критично важливі культурі. Культура та медіа критично важливі державі. Відповідальна влада має не тільки про це говорити, а й своїми виваженими та професійними рішеннями забезпечувати нашу стійкість і на фронті, і в тилу", - резюмували в міністерстві.