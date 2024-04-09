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11:49 09.04.2024

Туреччина запровадила обмеження на експорт до Ізраїлю до припинення вогню в Секторі Гази

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Влада Туреччини з вівторка запроваджує обмежувальні заходи на експорт до Ізраїлю, передає агентство "Анадолу" з посиланням на Мінторг Туреччини.

У відомстві зазначили, що "торговельні обмеження залишатимуться чинними доти, доки Ізраїль не оголосить режим припинення вогню в Секторі Гази і не дасть змоги здійснювати достатній, безперешкодний доступ гумдопомоги".

Обмеження зачіпають 54 категорії, включно з будівельною технікою, різними металами і видами пального, повідомляє Financial Times.

За даними Турецького статистичного інституту, обсяг турецького експорту до Ізраїлю у 2023 році становив приблизно $5,4 млрд.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан у понеділок заявив, що країна вживе низку заходів проти Ізраїлю, які діятимуть доти, доки не настане перемир'я з ХАМАС, а Ізраїль не дасть змоги безперешкодно доправляти допомогу до Сектору Гази.

Раніше Ізраїль не схвалив запит Туреччини на доставку гуманітарної допомоги жителям Гази повітрям, коли продовольство скидають із літаків над житловими кварталами з парашутами.

Теги: #ізраїль #туреччина

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