На новопавлівському напрямку за добу ворог 20 разів намагався прорвати оборону

Протягом доби на фронті зафіксовано 48 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку ворог 20 разів намагався прорвати оборону українських захисників, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у понеділок увечері.

Крім цього, за добу Сили оборони відбили 1 ворожу атаку на лиманському напрямку поблизу Тернів Донецької області, 2 атаки - на авдіївському напрямку у Бердичів Донецької області, де ворог намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій.

Своєю чергою, окупанти здійснили 8 атак на бахмутському напрямку неподалік Білогорівки Луганської області; Верхньокам'янського, Спірного, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

Також противник за підтримки авіації здійснив 2 атаки на позиції ЗСУ на оріхівському напрямку у Старомайорського на Донеччині та на північний захід від Вербового Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні атаки позицій українських військ.