Події

19:25 08.04.2024

На новопавлівському напрямку за добу ворог 20 разів намагався прорвати оборону

1 хв читати
На новопавлівському напрямку за добу ворог 20 разів намагався прорвати оборону

Протягом доби на фронті зафіксовано 48 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку ворог 20 разів намагався прорвати оборону українських захисників, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у понеділок увечері.

Крім цього, за добу Сили оборони відбили 1 ворожу атаку на лиманському напрямку поблизу Тернів Донецької області, 2 атаки - на авдіївському напрямку у Бердичів Донецької області, де ворог намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій.

Своєю чергою, окупанти здійснили 8 атак на бахмутському напрямку неподалік Білогорівки Луганської області; Верхньокам'янського, Спірного, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

Також противник за підтримки авіації здійснив 2 атаки на позиції ЗСУ на оріхівському напрямку у Старомайорського на Донеччині та на північний захід від Вербового Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні атаки позицій українських військ.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:40 08.04.2024
Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження ворога - Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження ворога - Генштаб ЗСУ

19:35 08.04.2024
За добу ворог завдав три ракетних і 76 авіаударів, здійснив 61 обстріл із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

За добу ворог завдав три ракетних і 76 авіаударів, здійснив 61 обстріл із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

07:51 08.04.2024
ЗС України за добу ліквідували 890 окупантів і 40 артсистем

ЗС України за добу ліквідували 890 окупантів і 40 артсистем

07:29 08.04.2024
Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 76 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 31 атаку противника

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 76 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 31 атаку противника

07:16 08.04.2024
Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила сім ракетних і 104 авіаудари

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила сім ракетних і 104 авіаудари

07:12 08.04.2024
Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 13 районах скупчення сил противника

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 13 районах скупчення сил противника

07:09 08.04.2024
Окупанти вночі атакували Україну 24 "шахедами", ППО знищила 17

Окупанти вночі атакували Україну 24 "шахедами", ППО знищила 17

00:06 08.04.2024
Росіяни 40 разів обстріляли 11 громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

Росіяни 40 разів обстріляли 11 громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

20:00 07.04.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по 13 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Українська авіація за добу завдала ударів по 13 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

19:51 07.04.2024
Окупанти за добу завдали шість ракетних і 72 авіаудари по Україні, обстріляли близько 90 міст і сіл - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали шість ракетних і 72 авіаудари по Україні, обстріляли близько 90 міст і сіл - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинули три людини, вісім поранені - Федоров

На нараді в Зеленського визначили терміни зменшення дефіциту електроенергії в Харкові

На засіданні Ставки в понеділок основним питанням був Харків - Зеленський

У Запоріжжі шестеро постраждалих від удару по промоб'єкту, пошкоджено також сім багатоповерхівок

У Харкові затримано колишніх співробітників проєктних організацій, які розробляли документацію для підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ - СБУ

ОСТАННЄ

Унаслідок російського авіаудару в Сумах постраждали три людини - МВС

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинули три людини, вісім поранені - Федоров

На території військово-морської бази ворога в Калінінградській області внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Сєрпухов" - ГУР

Унаслідок ворожого авіаудару по Білопіллю загинула жінка, троє людей поранені - Сумська ОВА

Росіяни обстріляли Часів Яр, одна людина загинула - голова ОВА

Іспанія скасує "золоті візи" для покупців нерухомості

На нараді в Зеленського визначили терміни зменшення дефіциту електроенергії в Харкові

Українські школи за кордоном потребують навчальних програм і підручників - Мінреінтеграції

"Метінвест" передав на авдіївський напрямок системи РЕБ для безпечної евакуації жителів

Відкрито провадження за фактом вручення повістки журналісту "Слідство.інфо", який проводив розслідування про чиновника СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА