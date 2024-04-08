У Запоріжжі шестеро постраждалих від удару по промоб'єкту, пошкоджено також сім багатоповерхівок
Шестеро людей постраждали внаслідок удару російських окупантів по промисловому об'єкту в Запоріжжі в понеділок, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Росіяни знову вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Відомо про шістьох постраждалих. Наслідки ракетної атаки уточнюються", - написав Федоров у телеграмі.
Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, унаслідок удару пошкоджено також сім багатоповерхових будинків і медичний заклад. Він підтвердив інформацію про шістьох постраждалих.
"Пошкоджень зазнав об'єкт інфраструктури, сім багатоквартирних будинків і медичний заклад. Комунальники розпочали ліквідацію наслідків атаки. Також на місці розгорнуто намет міської ради", - написав Куртєв у телеграмі.
Раніше Федоров повідомив про вибух, що пролунав у місті в понеділок удень.