У Запоріжжі шестеро постраждалих від удару по промоб'єкту, пошкоджено також сім багатоповерхівок

Шестеро людей постраждали внаслідок удару російських окупантів по промисловому об'єкту в Запоріжжі в понеділок, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни знову вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Відомо про шістьох постраждалих. Наслідки ракетної атаки уточнюються", - написав Федоров у телеграмі.

Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, унаслідок удару пошкоджено також сім багатоповерхових будинків і медичний заклад. Він підтвердив інформацію про шістьох постраждалих.

"Пошкоджень зазнав об'єкт інфраструктури, сім багатоквартирних будинків і медичний заклад. Комунальники розпочали ліквідацію наслідків атаки. Також на місці розгорнуто намет міської ради", - написав Куртєв у телеграмі.

Раніше Федоров повідомив про вибух, що пролунав у місті в понеділок удень.