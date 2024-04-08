Події

16:25 08.04.2024

У Запоріжжі шестеро постраждалих від удару по промоб'єкту, пошкоджено також сім багатоповерхівок

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У Запоріжжі шестеро постраждалих від удару по промоб'єкту, пошкоджено також сім багатоповерхівок

Шестеро людей постраждали внаслідок удару російських окупантів по промисловому об'єкту в Запоріжжі в понеділок, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни знову вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Відомо про шістьох постраждалих. Наслідки ракетної атаки уточнюються", - написав Федоров у телеграмі.

Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, унаслідок удару пошкоджено також сім багатоповерхових будинків і медичний заклад. Він підтвердив інформацію про шістьох постраждалих.

"Пошкоджень зазнав об'єкт інфраструктури, сім багатоквартирних будинків і медичний заклад. Комунальники розпочали ліквідацію наслідків атаки. Також на місці розгорнуто намет міської ради", - написав Куртєв у телеграмі.

Раніше Федоров повідомив про вибух, що пролунав у місті в понеділок удень.

Теги: #запоріжжя #ракетний_удар

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