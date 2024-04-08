Події

09:16 08.04.2024

У Часовому Яру під обстрілом загинув мирний житель

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Один мирний житель Донецької області загинув і ще один дістав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у понеділок уранці.

"За 7 квітня росіяни вбили одного жителя Донецької області - у Часовому Яру. Ще одна людина в області за добу дістала поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя і Волновахи", - написав Філашкін у телеграмі.

Теги: #обстріл #донецька_область

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