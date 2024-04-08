У Часовому Яру під обстрілом загинув мирний житель

Один мирний житель Донецької області загинув і ще один дістав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у понеділок уранці.

"За 7 квітня росіяни вбили одного жителя Донецької області - у Часовому Яру. Ще одна людина в області за добу дістала поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя і Волновахи", - написав Філашкін у телеграмі.