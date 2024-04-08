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07:29 08.04.2024

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 76 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 31 атаку противника

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Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 76 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 31 атаку противника

За минулу добу на фронті відбулося 76 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 31 атаку противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 понеділка.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 31 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Часів Яр, Спірне, Виїмка, Федорівка, Роздолівка, Веселе, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак у районах населених пунктів Першотравневе, Невельське, Нетайлове Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, де противник, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників біля Старомайорського на Донеччині; Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 8 безуспішних атак позицій наших військ.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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