Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 13 районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 5 зенітно-ракетних комплексах, 1 вежі зв'язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06:00 понеділка.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 пункту управління БПЛА, 1 артилерійській системі, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки окупантів.