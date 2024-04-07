Окупанти за добу завдали шість ракетних і 72 авіаудари по Україні, обстріляли близько 90 міст і сіл - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали за минулу добу шість ракетних і 72 авіаційних удари територією України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив 39 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. "Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", - йдеться у зведенні.

Окупанти минулої доби завдали авіаційних ударів біля населених пунктів Берестове Харківської області, Часів Яр, Деліївка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Очеретине, Яснобродівка, Новомихайлівка, Водяне і Урожайне Донецької області, Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області. Також окупанти використовували авіацію проти української оборони на авдіївському та оріхівському напрямках.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали близько 90 населених пунктів у Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Часів Яр, Костянтинівка та Вугледар Донецької області, Херсон.