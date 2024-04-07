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07:32 07.04.2024

Ворог зберігає інтенсивність атак на бахмутському та новопавлівському напрямках, за добу на фронті 57 бойових зіткнень

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Ворог зберігає інтенсивність атак на бахмутському та новопавлівському напрямках, за добу на фронті 57 бойових зіткнень

Російські окупаційні війська продовжують атакувати позиції українських підрозділів на 6 напрямках, зберігаючи інтенсивність атак на бахмутському і новопавлівському, за добу на фронті було 57 бойових зіткнень, інформує Генеральний штаб Збройних сил України станом на 7:00 неділі.

"За минулу добу відбулося 57 бойових зіткнень", - ідеться у зведенні.

На лиманському напрямку українські військові відбили 7 атак противника біля населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На бахмутському напрямку українські військові відбили 14 атак поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'яне, Виїмка, Спірне, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На авдіївському напрямку українські військові відбили 5 атак неподалік населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник за підтримки авіації 21 раз намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників у Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог минулої доби ворог здійснив 6 безуспішних атак позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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