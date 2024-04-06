Кількість постраждалих унаслідок денного удару по Харкову зросла до трьох людей

Кількість постраждалих унаслідок авіаудару, завданого ЗС РФ по Харкову в суботу вдень, зросла до 3 осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"По медичну допомогу звернулися ще двоє цивільних: 66-річний чоловік з акубаротравмою та 12-річна дівчинка з гострою реакцією на стрес. Пошкоджено заклад освіти та житлову інфраструктуру", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по місту одна людина загинула, ще одна поранена.