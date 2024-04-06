Окупанти за добу завдали вісім ракетних і 83 авіаційні удари по території України

Російські окупанти за добу завдали 8 ракетних і 83 авіаційні удари, а також здійснили 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 19:00 суботи.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, навчальний заклад та інші об'єкти інфраструктури", - ідеться у зведенні.

Також артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Лісківщина, Михальчина Слобода Чернігівської області; Могриця, Нова Гута, Біловоди Сумської області; Козача Лопань, Ветеринарне, Стрілеча, Красне Харківської області