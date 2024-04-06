Українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження противника

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника, повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 19:00 суботи.

Також підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження озброєння і військової техніки, 1 пункту управління БПЛА, 1 станції РЕБ противника, додали в Генштабі.