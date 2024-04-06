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19:04 06.04.2024

Росіяни останніми днями намагалися здійснити наймасовішу атаку українських позицій під Авдіївкою

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Росіяни останніми днями намагалися здійснити наймасовішу атаку українських позицій під Авдіївкою

На авдіївському напрямку українські військові відбили наймасовішу спробу російських окупантів прорвати оборону, подальша ситуація залишається напруженою, бої тривають, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Упродовж крайніх кількох днів відбулася мабуть, наймасовіша спроба прорвати оборону на конкретній ділянці фронту. Для прориву нашої оборони використовували танки, зокрема, найсучаснішу модель Т-90 та бойові машини піхоти. Проте десантники дали потужну відсіч ворогу", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі також повідомляють, що тривали жорсткі бої, противник значно переважав у живій силі, але українські десантники відбили наступ, спаливши чимало одиниць техніки. Ворог втратив, зокрема, танки Т-90, вартість яких за одиницю становить приблизно $4,5 млн.

"Отже, масштабний наступ перетворився на "операцію" з утилізації сучасної російської техніки", - зазначили в Генштабі.

Так, 29 березня на позиції ЗСУ намагалися зайти російських 36 танків і 11 БМП. Десантники знищили 15 танків, серед яких один Т-90 і 8 БМП. А вже 30 березня росіяни атакували 4 танки і два БМП. Знищено три танки та обидві машини піхоти. А 31 березня в атаку пішли 6 російських танків і 3 БМП, які в повному складі були виведені з ладу, додали в Генштабі.

Також у Генштабі повідомили, що на авдіївському напрямку тривають бої, а ворог не полишає спроб штурмувати позиції українських десантників.

"Сьогодні вони успішно відбили 11 атак противника та знищили 16 одиниць ворожої техніки: 10 танків, 5 БМП та 1 МТ-ЛБ. Тактика залишається незмінною: велика кількість піхоти, штурмові групи заїжджають на бойових машинах під прикриттям танків і артилерії. Також активно застосовуються безпілотні літальні апарати різних типів", - розповіли в Генштабі.

Поки що ситуація на авдіївському напрямку залишається напруженою, але десантники дають відсіч і стримують навалу російських окупантів, додали у військовому відомстві.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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