Унаслідок російських ракетних ударів у Запоріжжі пошкоджено понад 40 будівель - голова ОВА

Унаслідок серії російських ракетних ударів у п'ятницю, 5 квітня, у Запоріжжі пошкоджено понад 40 будівель, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"За попередніми даними пошкоджено понад 40 будівель, зокрема 24 приватні будинки, 9 багатоповерхівок, гуртожиток і дитячий садок", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Він уточнив, що в суботу, 6 квітня, з 5:30 до 6:00 ворог завдав ударів по промислових підприємствах. Постраждалих немає.

Міські служби, рятувальники ДСНС, волонтери та благодійні організації оперативно усувають наслідки обстрілів.