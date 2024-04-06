Українська авіація за добу атакувала 11 місць скупчення військ РФ

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України у фейсбуці в суботу вранці.

Крім того, за даними Генштабу, підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 5 артилерійських засобах, 1 пункті управління, 1 пункті управління БПЛА, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки та 1 іншому важливому об'єкту ворога.