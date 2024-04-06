Події

07:49 06.04.2024

За добу відбулося 80 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 22 атаки

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За добу відбулося 80 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 22 атаки

За минулу добу відбулося 80 бойових зіткнень, зокрема на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 суботи.

На куп'янському напрямку минулої доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника біля населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито понад 16 атак поблизу населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Новий, Спірне, Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки неподалік населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське, Первомайське, Яснобродівка, Семенівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Георгіївка, Костянтинівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку минулої доби ворог, за підтримки авіації, здійснив 1 невдалу спробу атакувати позиції наших військ біля населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби ворог здійснив 16 безуспішних атак позицій наших військ.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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