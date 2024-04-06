Армія РФ за добу завдала по Україні 14 ракетних і 107 авіаударів

Ворог завдав 14 ракетних і 107 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у фейсбуці в суботу вранці.

Уночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 32 БПЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони 28 ударних БПЛА було знищено. Під ранок ворог запустив крилаті ракети різних типів. Дані уточнюються.

Минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Костобобрів Чернігівської області; Олександрівка, Попівка, Краснопілля, Новодмитрівка, Свеса, Покровка, Середина-Буда Сумської області; Кругле, Берестове, Куп’янськ Харківської області; Терни, Часів Яр, Залізне, Нью-Йорк, Північне, Бердичі, Уманське, Первомайське, Нетайлове, Новобахмутівка, Очеретине, Яснобродівка, Калинове, Красногорівка, Урожайне, Водяне, Вугледар, Костянтинівка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок, інші об'єкти цивільної інфраструктури", - зазначається у зведенні Генштабу.