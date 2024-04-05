Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження противника

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по дев’ятьох районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 пункту управління БПЛА та 2 районах зосередження озброєння та військової техніки противника.