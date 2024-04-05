Росіяни за добу завдали 10 ракетних і 67 авіаційних ударів по території України

Російські окупанти за добу завдали 10 ракетних і 67 авіаційних ударів, а також здійснили 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 105 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.