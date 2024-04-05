Унаслідок ворожої атаки в Запоріжжі загинули дві людини, серед постраждалих є дитина - ОВА

Унаслідок атаки на Запоріжжя, завданої ворогом у п'ятницю вдень, загинули дві людини, за попередніми даними, шестеро постраждали, серед них дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни вбили двох мирних людей - жінку та чоловіка. За попередніми даними, внаслідок російської атаки по Запоріжжю поранені шестеро людей. 9-річний хлопчик і його 36-річна мама, юнаки 20 і 22 років - у стані середньої тяжкості. 55-річна жінка та 51-річний чоловік - у важкому стані. Всі в лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Усі постраждалі перебувають у лікарні, медики надають їм необхідну допомогу.

Раніше повідомляли про шістьох постраждалих у місті.