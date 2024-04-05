Унаслідок обстрілу Запоріжжя постраждали шестеро осіб - міськрада

Російські окупанти обстріляли Запоріжжя, пошкоджено житлові будинки, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей. Також на цей час відомо, що ушкоджень зазнали три багатоповерхівки, один будинок приватного сектору, гуртожиток і заклад торгівлі", - написав Куртєв у телеграм-каналі.

Він закликав жителів міста бути обережними та перебувати в безпечних місцях.