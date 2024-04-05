Події

08:08 05.04.2024

Окупанти продовжують атакувати позиції ЗС України на шести напрямках, за добу на фронті 65 бойових зіткнень

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Окупанти продовжують атакувати позиції ЗС України на шести напрямках, за добу на фронті 65 бойових зіткнень

Російські окупаційні війська продовжують атакувати позиції українських підрозділів на 6 напрямках, за добу на фронті відбулося 65 бойових зіткнень, інформує Генеральний штаб Збройних сил України станом на 7:00 п'ятниці.

Так, на лиманському напрямку українські військові відбили 4 атаки противника поблизу Тернів і Ямполівки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На бахмутському напрямку українські військові відбили 30 атак біля Білогорівки, Верхньокам'янки Луганської області; Спірного, Часового Яру, Іванівського, Ступочок, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався поліпшити тактичне положення.

На авдіївському напрямку українські захисники відбили 2 атаки неподалік Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки, Новомихайлівки, Великої Новосілки та Урожайного, де ворог за підтримки авіації понад 20 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку минулої доби ворог за підтримки авіації здійснив 4 невдалі спроби атакувати позиції українських військ біля Старомайорська Донецької області та на північний захід від Вербового Запорізької області.

На херсонському напрямку минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.

Загалом за минулу добу відбулося 65 бойових зіткнень, зазначили у зведенні Генштабу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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