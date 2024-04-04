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17:22 04.04.2024

Більшість опитаних українців вірять у перемогу України у війні та оптимістично бачать майбутнє країни - опитування

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Більшість опитаних українців вірять у перемогу України у війні та оптимістично бачать майбутнє країни - опитування

Всеукраїнське опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI) засвідчило, що абсолютна більшість опитаних українців вірить у те, що Україна переможе Росію у війні й оптимістично бачить майбутнє країни. Високою залишається і підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО, свідчать результати опитування, оприлюднені в четвер.

Так, згідно з результатами дослідження, 88% українців вважають, що Україна переможе у війні з Росією. Крім того, 80% вважають, що майбутнє їхньої країни має "скоріше обнадійливий вигляд".

При цьому 45% українців вірять, що Україна за підсумками війни збереже всі свої території в межах 1991 року. 16% вважають, що Україна поверне території, які були підконтрольні до початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року, ще 16% - що Україна втратить частину територій.

37% респондентів вважають, що війна триватиме ще 1-2 роки, 26% - що менше року, 14% - очікують завершення війни протягом 3-4 років.

"Незважаючи на більш ніж два роки безперервних атак з боку Росії, українці продовжують вірити, що вони вийдуть переможцями з війни. Наші опитування постійно показують, що Путін не може надломити сильний дух українського народу", - заявив старший директор IRI в Євразії Стівен Нікс, коментуючи результати дослідження.

Опитування також показує, що Україна прагне зближення із Заходом. 77% українців підтримали б приєднання до ЄС на противагу митному союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном. Також 77% заявили, що голосували б за приєднання України до НАТО, якби референдум проводили сьогодні.

"Наші дані чітко показують, що українці вважають ближчі стосунки із Заходом найкращим шансом на досягнення стійкого миру і процвітання", - сказав Нікс.

Опитування було проведене Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) 17-21 лютого 2024 року. Метод опитування - Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Загалом було опитано 2000 жителів України віком 18 років і старше. Отримані дані опитування зважені за регіональними (область проживання та тип населеного пункту) та віковими показниками з використанням даних Державної служби статистики України станом на 1 січня 2022 року. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує ±3,5 відсоткових пункти для повної вибірки. Коефіцієнт досяжності респондентів - 14%.

Опитування було проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Теги: #україна #опитування #перемога

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