ГУР: За все, що відбувається на території Росії, відповідальний режим Путіна

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю "Голосу Америки" прокоментував актуальні події на території Росії, зокрема вибухи на військових об'єктах держави-агресора, повідомляє пресслужба ГУР у четвер.

"Танки, які стріляють по наших містах, самі по собі не їздять - їх заправляють паливом. І це "паливо смерті" допомагає путіну знищувати нашу цивільну інфраструктуру, наші міста і села", - пояснив Андрій Юсов, нагадавши, що Москва, яка розпочала геноцидну війну, не припиняє ракетних атак проти України.

"Уже тисячі ракет випущено по українських об'єктах, зокрема по паливно-енергетичному комплексу, енергетичних об'єктах, українських НПЗ, останнім часом - об'єктах газової сфери. І два роки - це той постійний терор, який здійснює путін проти України. Було б дуже дивно, якби ця війна велася тільки на території України", - зазначив Юсов.

Він додав, що війну на територію Росії привів сам путін та його поплічники.

"Офіційна Україна не коментувала і не підтверджувала власне події на території самої рф. За те, що відбувається на території рф, відповідає режим Путіна", - наголосив Юсов, висловлювання якого наводить пресслужба ГУР.