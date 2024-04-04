Унаслідок нічного удару по Харкову загинули 3 людини, почалася пожежа - мер Харкова

За попередніми даними, унаслідок атаки ворожих БПЛА в Харкові загинули 3 людини, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Є попередня інформація про двох загиблих. Також на місці одного з прильотів почалася пожежа. Ще на одному - обвалилися плити житлового будинку. Поки відомо про три "прильоти" по житлових будинках", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Пізніше мер написав, що відомо про трьох загиблих, усі вони рятувальники ДСНС.