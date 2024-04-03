Естонія розробила механізм компенсації, який передбачає використання російських коштів на потреби України, - Шмигаль

Естонія вже завершила розробку механізму компенсації, що передбачає використання російських коштів на потреби України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас.

"Естонія сьогодні серед лідерів за обсягами наданої оборонної та гуманітарної допомоги Україні з розрахунку на душу населення. Станом на сьогодні надано оборонної допомоги на суму понад 520 млн євро, що становить близько 1,4% ВВП країни", - цитує Шмигаля пресслужба Кабінету Міністрів у повідомленні на офіційному сайті в середу.

"Ми особливо цінуємо, що підтримка Естонії набуває довгострокового характеру. Уряд Естонії розробив "Стратегію перемоги України", яка передбачає щорічну оборонну допомогу Україні розміром 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років", - повідомив Шмигаль.

Як зазначив Шмигаль, під час зустрічі з прем'єр-міністром Естонії вони детально обговорили механізм компенсації завданих Україні збитків з боку Росії. "Без жодних сумнівів, збитки мають бути відшкодовані за рахунок заморожених російських активів. Естонія уже завершила розробку механізму компенсації, який передбачає використання російських коштів на потреби України. З нетерпінням очікуємо на його остаточне схвалення", - зазначив очільник уряду України.

Окремо прем'єр-міністр України подякував естонській стороні за активну практичну підтримку Формули миру президента Зеленського. Нещодавно Естонія погодилася стати співлідером пункту 5 формули "Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності".

Шмигаль наголосив, що Естонія відіграє лідерську роль також у євроатлантичній та європейській інтеграції України: "Очікуємо розпочати переговори про наш вступ до ЄС уже в найближчі місяці. Впевнений, що Естонія — наш надійний партнер у цьому питанні".

Глава українського уряду також висловив сподівання на підтримку Естонією рішення про продовження автономних заходів щодо лібералізації торгівлі. За його словами, від безмитної торгівлі виграють не тільки українські, а і європейські компанії, які експортують до нас товарів і послуг на десятки мільярдів доларів. "Також наше стратегічне завдання — продовжити розбудову транспортної логістики. Зокрема, вважаємо перспективним долучити Україну до логістичного проєкту Rail Baltica. Це відкриє нові можливості для нашого експорту та створить іще одну опору для української економіки", - зазначив прем'єр-міністр України.

Окремо Шмигаль наголосив на важливості накладення санкцій на агропродукцію російського та білоруського виробництва. Він також зазначив, що Естонія стає одним із ключових партнерів у питанні відновлення.