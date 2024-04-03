Події

19:58 03.04.2024

Міноборони України ініціює створення військового омбудсмена - нового інституту із захисту прав військовослужбовців

1 хв читати
Міноборони України ініціює створення військового омбудсмена - нового інституту із захисту прав військовослужбовців

Міністерство оборони України започатковує нову ініціативу щодо захисту прав військовослужбовців, яка передбачає запровадження нового інституту - фактично військового омбудсмена, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Міноборони започатковує нову ініціативу з захисту прав військовослужбовців. Вона передбачає запровадження нової інституції – фактично військового омбудсмена. Зокрема, створено Центральне управління захисту прав військовослужбовців", - йдеться в повідомленні Міноборони в телеграм-каналі в середу.

"Реалізація цієї ініціативи передбачає комплексний підхід до захисту прав воїнів та членів їхніх сімей, включаючи реагування на конкретні скарги, аналіз конкретних ситуацій, виїзд на місця порушень, проведення перевірок та подальші заходи з відновлення прав", - заявив міністр оборони України Рустем Умєров, слова якого наводить пресслужба.

"Я вдячний міністру оборони, що нині ми бачимо презентацію цього важливого проєкту. Це дієвий інструментарій для захищення прав діючих військових та військовозобовʼязаних", - зазначив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час установчої наради з питань захисту прав військовослужбовців під головуванням Умєрова.

 

 

 

 

Теги: #военные #минобороны #омбудсмен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:59 31.03.2024
Освітній омбудсмен Горбачов задекларував 469,6 тис. грн доходів за 2023 рік

Освітній омбудсмен Горбачов задекларував 469,6 тис. грн доходів за 2023 рік

11:19 19.03.2024
Мовний омбудсмен просить Warner Bros. Discovery створити україномовну аудіодоріжку для програм своїх телеканалів в Україні

Мовний омбудсмен просить Warner Bros. Discovery створити україномовну аудіодоріжку для програм своїх телеканалів в Україні

10:51 19.03.2024
В Україні зростає "чорний ринок" документів про підвищення кваліфікації для вчителів - освітній омбудсмен

В Україні зростає "чорний ринок" документів про підвищення кваліфікації для вчителів - освітній омбудсмен

09:35 15.03.2024
Український омбудсмен вимагає розслідування діяльності Російського Червоного Хреста, який, імовірно, порушує принцип нейтральності

Український омбудсмен вимагає розслідування діяльності Російського Червоного Хреста, який, імовірно, порушує принцип нейтральності

13:41 05.03.2024
У Криму затримали 10 кримських татар за звинуваченням у нібито тероризмі - Лубінець

У Криму затримали 10 кримських татар за звинуваченням у нібито тероризмі - Лубінець

10:51 01.03.2024
Росія не передавала офіційних даних щодо падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня - омбудсмен

Росія не передавала офіційних даних щодо падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня - омбудсмен

10:57 27.02.2024
Курси духовно-морального спрямування в закладах освіти мають бути добровільними й не передбачати катехізації - освітній омбудсмен

Курси духовно-морального спрямування в закладах освіти мають бути добровільними й не передбачати катехізації - освітній омбудсмен

16:20 26.02.2024
Розпочала роботу Міжнародна платформа зі звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб - омбудсмен

Розпочала роботу Міжнародна платформа зі звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб - омбудсмен

21:40 25.02.2024
Лубінець підтвердив розстріл росіянами під Бахмутом сімох українських військовополонених, звернеться до ООН і МКЧХ

Лубінець підтвердив розстріл росіянами під Бахмутом сімох українських військовополонених, звернеться до ООН і МКЧХ

12:42 21.02.2024
Мовний омбудсмен і проєкт "Єдині" заснували перші в Україні курси з удосконалення державної мови для військовослужбовців

Мовний омбудсмен і проєкт "Єдині" заснували перші в Україні курси з удосконалення державної мови для військовослужбовців

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Литва поставить Україні великогабаритні установки для теплових електростанцій - Міненерго

Україна та Португалія підготують безпекову угоду

Столтенберг: Усі союзники домовилися про необхідність більшої ролі НАТО в координації підтримки України

Повідомлено про підозру семи учасникам організованої групи на чолі з колишнім радником Офісу президента України - НАБУ

Окупанти завдали ракетного удару по Селидовому, пошкоджено 20 будинків, без постраждалих

ОСТАННЄ

РФ з 2014 р. затримала 41 громадянина України за участь у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджихана

Литва поставить Україні великогабаритні установки для теплових електростанцій - Міненерго

Естонія розробила механізм компенсації, який передбачає використання російських коштів на потреби України, - Шмигаль

Україна та Португалія підготують безпекову угоду

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одній станції РЕБ та одному пункту управління БПЛА ворога

Завершено роботи з ремонту Другого Донецького водоводу

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 10 ворожих атак, на авдіївському - вісім атак

Прокуратура оскаржить нічний домашній арешт одному з учасників схеми у справі про спробу підкупу віцепрем'єр-міністра

88% біженців з України планують залишитися в країні, в якій вони перебувають, щонайменше ще на пів року - дослідження

НКРЕКП незабаром має намір визначитися щодо розслідування через істотне падіння ціни е/е в січні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА