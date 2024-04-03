Міноборони України ініціює створення військового омбудсмена - нового інституту із захисту прав військовослужбовців

Міністерство оборони України започатковує нову ініціативу щодо захисту прав військовослужбовців, яка передбачає запровадження нового інституту - фактично військового омбудсмена, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Міноборони започатковує нову ініціативу з захисту прав військовослужбовців. Вона передбачає запровадження нової інституції – фактично військового омбудсмена. Зокрема, створено Центральне управління захисту прав військовослужбовців", - йдеться в повідомленні Міноборони в телеграм-каналі в середу.

"Реалізація цієї ініціативи передбачає комплексний підхід до захисту прав воїнів та членів їхніх сімей, включаючи реагування на конкретні скарги, аналіз конкретних ситуацій, виїзд на місця порушень, проведення перевірок та подальші заходи з відновлення прав", - заявив міністр оборони України Рустем Умєров, слова якого наводить пресслужба.

"Я вдячний міністру оборони, що нині ми бачимо презентацію цього важливого проєкту. Це дієвий інструментарій для захищення прав діючих військових та військовозобовʼязаних", - зазначив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час установчої наради з питань захисту прав військовослужбовців під головуванням Умєрова.