Зеленський очікує прогресу в рішеннях щодо конфіскації російських активів в американських і європейських юрисдикціях

Президент України Володимир Зеленський очікує цього року прогресу в рішеннях щодо російських активів в американських і європейських юрисдикціях.

"Сьогодні в Гаазі, в Нідерландах триває конференція щодо справедливості для України, тобто щодо притягнення до відповідальності всіх російських убивць і терористів. Неминуче це буде забезпечено. Дякую всім, хто допомагає. Дякую Нідерландам за лідерство. Дякую всій команді Міжнародного кримінального суду. Всім країнам, які працюють разом з нами за відповідним пунктом української Формули миру. І, звичайно, я хочу подякувати всім українським поліцейським, кожному слідчому, всім детективам, усім прокурорам, усім експертам, кожному, хто залучений до розслідування російських злочинів війни та притягнення винних до відповідальності", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

За його словами, "на сьогодні тільки слідчі Національної поліції України зареєстрували вже понад 114 тисяч злочинів. Злочинів, пов'язаних з агресією Росії. У кожній справі треба встановити справедливість, щоб люди відчували це, і щоб Росія відповідала юридично".

"Активно працюємо з партнерами щодо активів держави-терориста та пов'язаних з нею осіб. Усі заморожені російські активи в різних юрисдикціях мають бути спрямовані на підтримку захисту від російської агресії та на відновлення нормального життя нашої країни після російського терору. Це безумовна річ. І в цьому році потрібен реальний прогрес щодо відповідних цілком справедливих рішеннях, передусім в американських та європейських юрисдикціях", - заявив він.