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19:21 31.03.2024

Посол США в Україні: У другу річницю визволення Бучі я побачила надію, незламний дух і стійкість українського народу

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Посол США в Україні: У другу річницю визволення Бучі я побачила надію, незламний дух і стійкість українського народу

Посол США в Україні Бріджит Брінк побачила "надію, незламний дух і стійкість українського народу", відвідавши Бучу в другу річницю визволення Київщини.

"У другу річницю визволення Бучі від російських військ я побачила надію, незламний дух і стійкість українського народу", - ідеться в повідомленні Посольства США в Україні в телеграм-каналі в неділю.

"У Бучі я відвідала два підприємства, якими керують жінки, котрі не лише пережили російську окупацію, а й розширилися завдяки допомозі США. Я зустрілася з мером Федоруком і побачила передані нами генератори та мобільну електростанцію, які забезпечать електроенергією 50 000 жителів міста", - додала Брінк.

 

 

 

Теги: #сша #буча #допомога

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