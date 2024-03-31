Посол США в Україні: У другу річницю визволення Бучі я побачила надію, незламний дух і стійкість українського народу

Посол США в Україні Бріджит Брінк побачила "надію, незламний дух і стійкість українського народу", відвідавши Бучу в другу річницю визволення Київщини.

"У другу річницю визволення Бучі від російських військ я побачила надію, незламний дух і стійкість українського народу", - ідеться в повідомленні Посольства США в Україні в телеграм-каналі в неділю.

"У Бучі я відвідала два підприємства, якими керують жінки, котрі не лише пережили російську окупацію, а й розширилися завдяки допомозі США. Я зустрілася з мером Федоруком і побачила передані нами генератори та мобільну електростанцію, які забезпечать електроенергією 50 000 жителів міста", - додала Брінк.