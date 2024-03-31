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10:46 31.03.2024

В Одесі та Одеському районі без світла залишилися десять тисяч абонентів - ОВА

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В Одесі та Одеському районі без світла залишилися десять тисяч абонентів - ОВА

В Одесі та Одеському районі внаслідок атаки РФ безпілотниками 10 тис. абонентів залишилися без енергопостачання, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Станом на 10.00 без електропостачання в області перебувають 10 тисяч абонентів м.Одеси та Одеського району. Відновлювальні роботи тривають", - написав він у телеграм-каналі.

Кіпер зазначив, що в ніч на неділю під прицілом ворога знову перебувала енергетична інфраструктура Одещини.

"8 ударних безпілотників вдалося знищити нашим силам ППО. Однак падіння уламків збитого дрона спричинило пожежу на одному з енергооб'єктів області, внаслідок чого відбулося знеструмлення кількох населених пунктів. Пожежу було оперативно ліквідовано. На щастя, люди не постраждали", - нагадав він.

Раніше в неділю повідомлялося, що в Одесі через проблеми з подачею електроенергії припинив роботу електротранспорт. На маршрути вийшли автобуси. 

Теги: #одеса #електроживлення

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