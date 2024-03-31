Події

09:49 31.03.2024

За минулу добу в результаті обстрілів у Красногорівці на Донеччині загинуло двоє людей - ОВА

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За минулу добу в результаті обстрілів у Красногорівці на Донеччині загинуло двоє людей - ОВА

За минулу добу через обстріли в Красногорівці Донецької області загинули двоє місцевих жителів, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у неділю вранці.

"За 30 березня росіяни вбили 2 жителів Донецької області - у Красногорівці", - написав він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення РФ в області загинуло 1898 жителів, 4749 - поранено.

Загальну кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя і Волновахи.

Теги: #обстріл #донецька_область

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