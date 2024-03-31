За минулу добу в результаті обстрілів у Красногорівці на Донеччині загинуло двоє людей - ОВА
За минулу добу через обстріли в Красногорівці Донецької області загинули двоє місцевих жителів, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у неділю вранці.
"За 30 березня росіяни вбили 2 жителів Донецької області - у Красногорівці", - написав він у телеграм-каналі.
За даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення РФ в області загинуло 1898 жителів, 4749 - поранено.
Загальну кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя і Волновахи.