Зеленський назвав пріоритети в роботі РНБО

Президент України Володимир Зеленський серед пріоритетів Ради національної безпеки і оборони (РНБО) назвав прогнозованість, санкційну політику, реалізацію національних орієнтирів.

"Перше - більше прогнозованості, саме цієї функції. Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Друге – продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО. І особливо уважно – щодо санкційної політики нашої держави", - сказав він, виступаючи на засіданні РНБОУ, першому після призначення секретарем Ради Олександра Литвиненка.

"Третє – доктринальна робота. Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації – це те, що потрібно і зараз, і після війни. Четверте – кібербезпека та інформація. РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері", - зазначив Зеленський.

"І п’яте – робота Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень – усе це, звичайно, має бути продовжене. Очевидний пріоритет – це оборона нашої держави та захист нашого суспільства", - додав він.