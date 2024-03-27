Для удару по Харкову ворог уперше використав керований боєприпас великого калібру, уже 16 постраждалих

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Харкову продовжує зростати, вже відомо про 16 поранених.

"Кількість постраждалих зросла до 16 осіб... За попередніми даними, сьогодні ворог уперше завдав по Харкову удар саме керованим боєприпасом великого калібру", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по житловому мікрорайону міста щонайменше одна людина загинула, 12, зокрема четверо дітей, постраждали.