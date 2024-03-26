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13:18 26.03.2024

Необхідність підтримувати операції в Україні сковує амбіції РФ на інших напрямках - британська розвідка

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Росії бракує солдатів на нові військові округи через війну в Україні, що сковує її зусилля на інших ділянках, зокрема на північному заході країни, вважають у британській розвідці.

"У новоствореному Ленінградському військовому окрузі з'явилися оголошення про набір у новий 44 армійський корпус. Росія докладає зусиль для розширення своїх сил на північному заході країни, оскільки більшість її військ, як і раніше, спрямована на операції в Україні", - йдеться у звіті, опублікованому у вівторок у соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

У зведенні наголошується, що "Росії майже напевно доведеться вирішувати, залишаться нові частини у своїх гарнізонах після їх створення чи будуть переведені для операцій в Україні задля підтримки там бойової потужності".

"Новостворені підрозділи раніше одразу ж перекидалися в Україну, і майже напевно необхідність підтримувати операції перешкоджає ширшим амбіціям Росії щодо розгортання сил", - роблять висновок фахівці розвідки.

 

Теги: #британська_розвідка

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