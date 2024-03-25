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15:38 25.03.2024

Зеленський: СБУ за роки війни стала бойовою і результативною спецслужбою, яка і потрібна Україні

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Зеленський: СБУ за роки війни стала бойовою і результативною спецслужбою, яка і потрібна Україні

Служба безпеки України (СБУ) за роки війни стала бойовою і результативною спецслужбою, такою, яка потрібна Україні, заявив президент Володимир Зеленський, вітаючи її працівників із черговою річницею від дня заснування.

"З нагоди 32-ї річниці створення Служби безпеки України президент Володимир Зеленський привітав працівників СБУ з професійним святом, вручив державні нагороди, відзнаки та присвоїв військові звання", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті президента України в понеділок.

"За роки війни СБУ стала справді бойовою, а головне, саме такою результативною спеціальною службою, яка й потрібна нашій державі і для захисту від ворога, і для активних дій, які зменшують потенціал російської агресії. Ви знаходите ефективні методи протидії ворогу. Не про всі ваші дії проти окупанта можна говорити зараз відкрито, публічно, але всі такі ваші дії служать Україні, зміцнюють її та дають змогу пишатися Україною", - сказав Зеленський, якого цитує пресслужба.

Як повідомляється, глава держави оглянув сучасні зразки бойової, спеціальної техніки та обладнання, що перебуває на озброєнні СБУ, зокрема дрони Sea Baby. Президент подякував працівникам Служби за професійну роботу та відзначив далекобійність і влучність українських дронів і в небі, і на морі.

За словами Зеленського, Україна очікує від СБУ ще більшої результативності. "Російським військовим кораблям уже не місце в західній частині Чорного моря та поблизу нашого Криму, але хай вони втратять можливість оперувати й на сході Чорноморської акваторії. Кожен окупант уже дуже чітко розуміє, що ніде на українській землі вони не можуть почуватися спокійно, але вони повинні втратити ще більше логістики, ще більше штабів, складів – іще більше матеріальної основи цієї війни", - наголосив глава держави.

Зеленський також звернув увагу на те, що спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" та контррозвідка СБУ ефективно знищують російську техніку й окупантів, коригують удари української артилерії, прикривають захисників снайперським вогнем і надають Силам оборони життєво необхідні розвіддані. "Хай такі ваші успіхи допоможуть Україні зберегти ще більше життів і прискорити нашу, українську перемогу", - сказав президент.

Зеленський також відзначив дії СБУ у зміцненні кіберзахисту та закликав посилити ударний потенціал України в кіберпросторі.

Глава держави також висловив подяку СБУ "за захист країни від колабораціоністів, навідників ворога та інших зрадників, а також за сприяння розслідуванню воєнних злочинів Росії". "Коли ви ефективні в цих розслідуваннях, справедливість для України та українців стає ближчою", - зазначив президент.

Як повідомляється, присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять воїнів Служби безпеки, які віддали свої життя заради України. Президент вручив працівникам СБУ державні нагороди. Зокрема, одному з них глава держави присвоїв звання Героя України та передав орден "Золота Зірка". Ще 10 працівників СБУ отримали ордени Богдана Хмельницького.

 

Теги: #сбу

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