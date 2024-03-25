У Печерському районі Києва внаслідок ракетної атаки пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу - ДСНС

Унаслідок ракетної атаки пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу в Печерському районі Києва, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Унаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу в Печерському районі Києва. Попередньо, постраждало дві особи, яким лікарі надають необхідну допомогу", - ідеться в повідомленні ДСНС у понеділок.

Як повідомляється, на місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники розбирають завали.

"Також у Голосіївському, Дніпровському та Солом'янському районах, попередньо, сталися падіння уламків, без потерпілих. Наразі рятувальники обстежують території. У Дарницькому районі є пошкодження приватного будинку. У Голосіївському районі в лісосмузі виявлено уламки ракети. На всіх локаціях працюють рятувальники, правоохоронці проводять слідчі дії", - зазначено в повідомленні ДСНС.

Як повідомлялося, під час ворожої ракетної атаки на Київ у понеділок зафіксовано падіння уламків збитих ракет у Печерському, Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах столиці.

За інформацією влади Києва, наразі відомо про п'ятьох постраждалих.