Кількість постраждалих у Печерському районі Києва зросла до 5 людей - Кличко

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Печерському районі зросла до п’яти людей, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Уже п'ятеро постраждалих у Печерському районі. Трьом медики надали допомогу на місці. Двох - госпіталізували", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Раніше Кличко повідомив, що серед постраждалих - 16-річна дівчина.

Як повідомлялося, під час ворожої ракетної атаки на Київ у понеділок зафіксовано падіння уламків збитих ракет у Печерському, Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах столиці. У Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети зафіксовано руйнування в нежитловому триповерховому будинку.