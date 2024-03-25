Події

12:05 25.03.2024

Кількість постраждалих у Печерському районі Києва зросла до 5 людей - Кличко

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Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Печерському районі зросла до п’яти людей, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Уже п'ятеро постраждалих у Печерському районі. Трьом медики надали допомогу на місці. Двох - госпіталізували", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Раніше Кличко повідомив, що серед постраждалих - 16-річна дівчина.

Як повідомлялося, під час ворожої ракетної атаки на Київ у понеділок зафіксовано падіння уламків збитих ракет у Печерському, Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах столиці. У Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети зафіксовано руйнування в нежитловому триповерховому будинку.

Теги: #печерський

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