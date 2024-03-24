Ворог уночі атакував об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області - Козицький

Російські війська "шахедами" і ракетами атакували об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області, виникла пожежа, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Уночі ворожі "шахеди" і ракети атакували об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа", - ідеться в його телеграм-каналі.

За його словами, на місці працюють пожежники. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило.