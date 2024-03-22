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21:25 22.03.2024

Міненерго: У Харкові відновлено енергопостачання 310 тис. абонентів, залишаються без електроенергії - 360 тис.

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Міненерго: У Харкові відновлено енергопостачання 310 тис. абонентів, залишаються без електроенергії - 360 тис.

Станом на 20:00 п'ятниці в Харкові відновлено енергопостачання 310 тис. абонентів, залишаються без електроенергії через російську атаку - 360 тис. споживачів, повідомило міністерство енергетики України у своєму телеграм-каналі.

За його даними, уже під'єднано всю критичну інфраструктуру міста, тривають відновлювальні роботи. Споживачі Харківської області, які відключалися через ранкові обстріли обласного центру, заживлені.

В Одеській області залишаються без світла 177 тис. споживачів, які тимчасово знеструмлені через мережеві обмеження. Увечері через значні пошкодження та навантаження на систему запроваджено екстрені відключення електроенергії.

У Хмельницькій області заживлені всі споживачі, які залишилися без е/е внаслідок ракетних обстрілів. Однак на період вечірнього максимуму споживання запроваджено мережеві обмеження для 30,8 тис. споживачів у 51 населеному пункті.

У Дніпропетровській області через ворожі обстріли залишаються відключеними 25,5 тис. абонентів, тривають відновлювальні роботи.

У Сумській області енергетики відновили пошкоджену повітряну лінію, заживлено 1,2 тис. споживачів. Залишаються без е/е 6,94 тис. споживачів у 73 населених пунктах.

У Львівській області всі 2,5 тис. споживачів, знеструмлених унаслідок ранкового удару, заживлені.

 

 

 

Теги: #енергетика #удари

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