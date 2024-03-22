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21:05 22.03.2024

НАЗК передало Міжвідомчій робочій групі з реалізації державної санкційної політики інформацію про міжнародних спонсорів війни

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НАЗК передало Міжвідомчій робочій групі з реалізації державної санкційної політики інформацію про міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) передає Міжвідомчій робочій групі з реалізації державної санкційної політики інформацію, яка міститься в розділі "Міжнародні спонсори війни" порталу "Війна і санкції".

"Також Агентство підготує для передачі документальні матеріали, які стали підставою для внесення зазначених відомостей", - повідомляє пресслужба НАЗК у телеграм-каналі.

Крім того, забезпечено переадресацію користувачів зі сторінки "Міжнародні спонсори війни" на "Державний реєстр санкцій" для достовірного та єдиного інформування про офіційний перелік суб'єктів, щодо яких застосовано санкції в Україні.

НАЗК проінформувало Кабінет міністрів України про те, що, окрім розділу "Міжнародні спонсори війни", складовими частинами порталу "Війна і санкції" є такі розділи: "Компоненти у зброї", "Інструменти війни", "Кандидати на санкції", "Війна і мистецтво", "Війна і спорт", "Іноземці в російських компаніях", а також списки фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано санкції, зокрема, країнами-партнерами.

"Ведення зазначених реєстрів також потребує унормування та визначення державних органів, відповідальних за їх функціонування. Тому до вирішення цього питання доступ до цих розділів буде тимчасово закритий. Національне агентство вживатиме заходів з передачі інформації, яка міститься в інших складових частинах порталу «Війна і санкції» для забезпечення ефективної санкційної політики", - зазначається в повідомленні.

Такі рішення ухвалено НАЗК з урахуванням витягу з протоколу засідання Кабінету міністрів України 15.03.2024 Nº 30.

 

 

 

Теги: #інформація #спонсори_війни

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