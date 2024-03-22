У Новогродівці Донецької області на місці авіаудару, завданого окупантами 21 березня, виявили тіла двох загиблих

У Новогродівці Покровського району Донецької області на місці авіаудару, завданого окупантами 21 березня, виявили тіла двох загиблих, аварійно-рятувальні роботи завершено, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

"Донецька область. На місці авіаудару в Новогродівці рятувальники вилучили тіла двох людей", - ідеться в повідомленні МВС у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Учора ворог завдав авіаудару по житловому сектору міста. Під завалами будинку опинилися двоє жителів. Врятувати їх не вдалося. Надзвичайники вилучили тіла загиблих, а також розібрали 15 тонн будівельних конструкцій", - зазначено в повідомленні.

Як повідомляється, аварійно-рятувальні роботи завершено.

Раніше повідомлялося, що війська РФ обстріляли м. Новогродівка Донецької області близько 15:30 21 березня. Станом на вечір четверга було відомо про одного загиблого чоловіка і двох поранених жінок.