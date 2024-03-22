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18:08 22.03.2024

Зеленський провів засідання Ставки з ліквідації наслідків ранкових російських ударів

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Зеленський провів засідання Ставки з ліквідації наслідків ранкових російських ударів

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю засідання Ставки верховного головнокомандувача з питань захисту енергетики та ліквідації наслідків ранкових російських ударів.

"Ставка. Єдина тема сьогодні – енергетика. Усі доповіді присвячені ліквідації наслідків російського злочинного обстрілу. Харків та область, Запоріжжя, Дніпро, Хмельницький та область, Кривий Ріг, Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина та всі постраждалі міста й громади", - написав він у телеграмі.

Глава держави також заслухав звіти про перебіг відновлювальних робіт, підключення будинків до світла, води й тепла, щодо забезпечення людей тимчасовим житлом і всією необхідною допомогою.

Зокрема, голови правління "Укренерго" Володимир Кудрицький і "Нафтогазу" Олексій Чернишов доповіли президенту про стан енергосистеми і першочергові кроки щодо її зміцнення та подальшого захисту.

Головком ЗСУ Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук доповіли Зеленському про роботу ППО в останні дні.

За словами Зеленського, у межах засідання Ставки було ухвалено декілька закритих рішень.

"Але по-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО. Працюємо щодня й за цим напрямом", - резюмував він.

Теги: #ставка

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