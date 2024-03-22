У Львівській області ворожий БПЛА вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури

У Львівській області ворожий безпілотник вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його даними, унаслідок удару виникла пожежа.

"Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури у Стрийському районі. Почалася пожежа", - написав Козицький.

За його даними, інформація про постраждалих не надходила, ліквідація пожежі триває.