Події

07:34 22.03.2024

У Львівській області ворожий БПЛА вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури

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У Львівській області ворожий БПЛА вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури

У Львівській області ворожий безпілотник вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його даними, унаслідок удару виникла пожежа.

"Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури у Стрийському районі. Почалася пожежа", - написав Козицький.

За його даними, інформація про постраждалих не надходила, ліквідація пожежі триває.

 

 

Теги: #обстріл #львівська

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