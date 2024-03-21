Унаслідок обстрілу Новогродівки на Донеччині відомо про одного загиблого та двох поранених - ОВА

Російські окупанти обстріляли м. Новогродівка Покровського району Донецької області, відомо про одного загиблого чоловіка і двох поранених жінок, їх госпіталізували, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше одна людина загинула і двох поранено внаслідок обстрілу Новогродівки. Росіяни обстріляли місто сьогодні близько 15:30 - наразі відомо про одного загиблого чоловіка 1963 року народження. Поранення дістали дві жінки, їх доправили до лікарні", - написав Філашкін у телеграм-каналі в четвер.

Триває пошуково-рятувальна операція на місці обстрілу.